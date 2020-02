Anahí de Cárdenas responde por desatinado comentario sobre su turbante en ‘Mujeres al mando’

A través de su cuenta de Instagram, Anahí de Cárdenas puso en evidencia el momento incómodo que pasó cuando escuchó el desatinado comentario de una de las invitadas de ‘Mujeres al mando’.

Pues, en el programa conducido por Karen Schwarz y Cathy Sáenz tienen una sección en el que opinan sobre los looks de los famosos del espectáculo peruano en eventos importantes. En ese momento, apareció la imagen de Anahí de Cárdena, quien en la actualidad batalla contra el cáncer de mama que padece.

Una de las críticas de moda que fue invitada al programa dio su opinión y señaló que no va ese look porque, “en este caso es un saco invernal con un vestido veraniego, el color me choca. Me gusta el turbante y a ella le queda porque tiene facciones finas y muy lindas. Pero el saco no, es el que te da tu esposo cuando tienes frío y te olvidaste el chal”.

La siguiente invitada mencionó que: “cada una puede tener un estilo propio y debe regirse en base a lo que a uno le gusta y lo que le queda bien, pero debes ir acorde a ciertos códigos de vestimenta para un evento”.

Mientras que la última invitada comentó que: “a mí me encantaron los labios rojos, me encantó el turbante, está muy de moda, va con ella, no patinó, para mí sí va”.

Este último comentario incomodó a Anahí de Cárdenas y ella no dudó en ponerlo en evidencia en sus historias de Instagram.

“En serio? A ver... no me queda de otra jajaja”. “Qué suerte que el turbante esté de moda”, escribió en el video.

Además agregó: “Por recomendación de mi amiga Ani Alva vamos a empezar a hacer, vendas, yesos y muletes fashion, vías de colores y catéter ports glow in the dark…”.