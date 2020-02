Cathy Sáenz toma radical medida tras desatinado comentario al look de Anahí de Cárdenas

Cathy Sáenz, presentadora del programa 'Mujeres al Mando' tomó una decisión determinante, luego de que en el espacio matutino hablaran sobre el look de Anahí de Cárdenas que usó durante una alfombra roja. Un comentario fuera de lugar, desató la ola de críticas contra la conductora.

No tener el tacto para hablar sobre el turbante de Anahí de Cárdenas, quien lucha contra el cáncer de mama, desató la molestia de los usuarios de Instagram de Cathy Sáenz.

Debido a la avalancha de críticas, la e productora de Esto es Guerra, tomó la decisión de cerrar su cuenta de Instagram. Ella aparecía como @cathytasaenz en esta red social, sin embargo, actualmente aparece como: “Esta página no está disponible”.

¿Qué dijeron sobre Anahí de Cárdenas?

Una de las críticas de moda que fue invitada al programa dio su opinión y señaló que no va ese look porque, “en este caso es un saco invernal con un vestido veraniego, el color me choca. Me gusta el turbante y a ella le queda porque tiene facciones finas y muy lindas. Pero el saco no, es el que te da tu esposo cuando tienes frío y te olvidaste el chal”.

La siguiente invitada mencionó que: “cada una puede tener un estilo propio y debe regirse en base a lo que a uno le gusta y lo que le queda bien, pero debes ir acorde a ciertos códigos de vestimenta para un evento”.

Mientras que la última invitada comentó que: “a mí me encantaron los labios rojos, me encantó el turbante, está muy de moda, va con ella, no patinó, para mí sí va”.

Respuesta de Anahí de Cárdenas

Anahí de Cárdenas no dudó en responder y ponerlo en evidencia en sus historias de Instagram.

“En serio? A ver... no me queda de otra jajaja”. “Qué suerte que el turbante esté de moda”, escribió en el video.