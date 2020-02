Peluchín asegura que Latina quiere limpiar su nombre con homenaje a Karina Rivera

Luego que Karina Rivera recibiera un homenaje por sus 25 años de carrera en Mujeres al mando, Rodrigo González no dudó en criticar a Latina. El animador señaló que la televisora intenta limpiar su nombre con este acto tras lo ocurrido con Nicola Porcella.

“La chusca es la única que queda porque Jazmín salió corriendo y su compañerita por ahora ha preferido no aparecer... entonces ‘¡qué hacemos!'”, se preguntó Rodrigo a sí mismo.

“Karina tiene una buena imagen, tiene trayectoria, por eso la trajimos y a Nicola también lo trajimos para generar polémica y ahora no sabemos cómo manejarlo", acotó Peluchín, ponipendose en el papel del directivo de Latina.

“Ponemos ahí a Karina, le hacemos el tour de la lágrima, justo ahora que cumplieron no sé cuántos años, las chiquikarinas la sorprenden, aparecen todos ahí, todos besándose, abrazándose, qué linda familia somos. Tenemos que lavarnos la cara, limpiarnos la imagen. Con todo lo que está pasando aquí y con todo lo que está haciendo Nicola más vale que prendamos esto para activar el homenaje a la lágrima que siempre resulta”, acotó.

¿Qué broma hizo Nicola Porcella?

Este lunes se estrenó Todo por amor, con la conducción de Karina Rivera y Nicola Porcella.

En plena transmisión del programa, uno de los concursantes se atrevió a halagar la belleza de la animadora. Ahí es donde el exintegrante de Esto es Guerra intervino para hacer una broma que terminó ofendiendo a Karina.

“Producción a mí no me moleste. Espérense vamos hacer algo acá porque aquí nadie se gilea a Karina (Rivera) más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata. Tú, no. Es la verdad”, dijo Nicola Porcella ante una incómoda sonrisa de la experimentada conductora de TV.