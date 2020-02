Natalie Vértiz sobre Yaco Eskenazi: “El que nada debe, nada teme” [VIDEO]

La modelo y actriz Natalie Vértiz no se quedó callada y opinó sobre los rumores de distanciamiento con el padre de su hijo Yaco Eskenazi. La figura de América resaltó que su relación ha tenido sus ‘altas y bajas’ pero que actualmente están mejor que nunca.

Recordemos que mientras que Naty estaba de viaje, Yaco salió de fiesta con sus amigos, pero ella menciona que es un buen esposo y reveló: “El que nada debe, nada teme”.

¿Qué dijo Yaco Eskenazi sobre su distanciamiento con Natalie Vértiz?

En una conferencia de prensa, Yaco mencionó que no supo cómo afrontar la madre de su papá, por lo que se alejó de Natalie Vértiz.

El ex chico reality habló sobre su matrimonio:

“Las redes sociales de Natalie y Yaco se han separado, se han peleado, pero Yaco y Natalie están perfectos, acá está mi anillo, nosotros somos esposos. Yo no lo voy a negar, hay etapas bonitas y etapas difíciles”, indicó el modelo a Ojo.

Yaco recalcó que se alejó de la madre de su hijo por la muerte de su padre en el 2019:

“Yo particularmente he pasado por una etapa difícil en diciembre y enero. El 31 de diciembre falleció mi papá. No todos los seres humanos somos iguales, yo tomé (el dolor) hacia dentro, no quería ver ni hablar con nadie. Quise matar mi dolor solo y eso ocasionó que me aleje un poco de mi esposa, pero hoy en día todo está perfecto”, indica.