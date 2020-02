Natalie Vértiz tiene el total look white que te hará ver como toda una reina de belleza

Natalie Vértiz se ha convertido en toda una it girl peruana, cada outfit que publica en su cuenta de Instagram nos inspira a crear uno propio. La ex reina de belleza se mantiene activa como conductora de espectáculos, pero aparte se mantiene en el mundo del modelaje.

La estilizada modelo nos muestra desde atueendo de gala hasta atuendos que podemos copiar sencillamente, combinaciones con culottes, tops y zapatillas. Hace poco publicó con una foto en la que lucía un total look white que resaltaba su belleza natural.

Así como ella puedes probar con un look de ese estilo para verte como toda una reina de belleza. No es necesario que te pongas muchos accesorios o te hagas un maquillaje muy cargado, cuanto más natural mejor.

Entonces para armarlos solo debes elegir las prendas. En el caso de Natalie, ella usó una blusa con textura broderie, de mangas holgadas y un pantalón del mismo tono, pero de cintura alta y recto. Un outfit monocromático súper sencillo entre boho y romántico que fácilmente puedes replicar.

Acompaña este atuendo con un maquillaje nude y deja tu cabello suelto como lo hizo nuestra ex reina de belleza.

Como ves no es necesario invertir para verte sofisticada. Cabe mencionar, que también depende de tu actitud en tu andar. Dale un plus a tus looks: tu personalidad.