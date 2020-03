Natalie Vértiz: “Entre Yaco y yo hay mucho amor”

Yaco Eskenazi estuvo en el ojo de la tormenta después que reveló que su matrimonio con Natalie Vértiz pasó por una crisis, pero ahora todo marcha bien. Tras estos comentarios, su esposa también opinó sobre el conductor de tv y resaltó que le gustaría agrandar su familia.

“Hay mucho amor entre Yaco y yo. Tenemos claro que deseamos estar juntos hasta el final. Somos como toda pareja, porque un día la amas y al otro no quieres ni hablarle. Ahora todo está muy bien con Yaco y estamos felices", expresó a Trome.

"Lo único que puedo decir es que mi familia está feliz, estamos juntos y unidos como debe ser. La comunicación, apoyo y comprensión es lo más importante. ¿Si pensamos ampliar la familia? Me encantaría, pero ahora estoy enfocada en mis metas personales y cosas que tengo que hacer. Más adelante será, en un futuro cercano”, añadió Natalie.

Yaco Eskenazi sobre matrimonio con Natalie Vertiz: “Quise matar mi dolor solo y eso ocasionó que me aleje de mi esposa”

Cuando le preguntaron a Yaco sobre su situación amorosa, él reveló que pasó un momento muy complicado con Natalie por la muerte de su papá.

“Las redes sociales de Natalie y Yaco se han separado, se han peleado, pero Yaco y Natalie están perfectos, acá está mi anillo, nosotros somos esposos. Yo no lo voy a negar, hay etapas bonitas y etapas difíciles”, mencionó el modelo a Ojo.

“Yo particularmente he pasado por una etapa difícil en diciembre y enero. El 31 de diciembre falleció mi papá. No todos los seres humanos somos iguales, yo tomé (el dolor) hacia dentro, no quería ver ni hablar con nadie. Quise matar mi dolor solo y eso ocasionó que me aleje un poco de mi esposa, pero hoy en día todo está perfecto”, expresó.