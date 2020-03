Angie Jibaja sobre TV peruana: “Ciertos programas, no todos, son una basura”

La modelo y actriz Angie Jibaja está pasando por un momento bastante complicado después de haber perdido la custodia de sus dos hijos. A pesar de ello, la artista resalta que está trabajando en silencio y lejos de las cámaras de televisión para recuperar la custodia de sus niños.

“Quiero recuperarlos. Hay ciertos requisitos que me piden: no puedo trabajar en la tele y no escándalos”, mencionó Angie en su cuenta oficial de Instagram.

Jibaja ha decidido mantenerse lejos de la televisión y criticó el contenido de las producciones peruanas. Esto se dio después que una abogada llegó al programa de espectáculos ‘Válgame’ para analizar su caso y ver la posibilidad de que ella recupere a los menores.

“Si no me ven en la televisión es porque ciertos programas, no todos, son una basura. No me saquen en sus programa por favor, se los suplico, no saquen imágenes de hace un año, por Dios”, resaltó Angie muy molesta.

Angie Jibaja le perdonaría deuda a Jean Paul si le devuelve la tenencia de sus hijos

Tras perder la custodia de sus hijos, la modelo ha hecho distintas declaraciones, pero el que más sorprendió fue cuando le dijo a su expareja que le perdona toda la suma de dinero que le debe si le devuelve la custodia de sus dos niños.

"Si todo fuera tan fácil como decir al susodicho: ‘okay, lo que debes en el Poder Judicial, los 200 mil, quédatelos, ya no nos debes nada, perdón por fastidiarte, quédatelos y yo los voy a tener (a los niños), me los das a mí y te olvidas de esa deuda’", mencionó muy afectada Angie.