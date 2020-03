Emilia Drago asusta a fans y amigos con fotografía en Instagram

La actriz y modelo Emilia Drago reveló una foto en Instagram que sorprendió y preocupó mucho a sus fanáticos. Y es que en la publicación se puede ver a la artista en una cama de hospital con yesos en las dos piernas y en los dos brazos.

Incluso se le puede ver con el rostro golpeado y un parche al lado izquierdo de su cara.

¿Qué pasó con Emilia Drago?

“Descripción gráfica de cómo me siento al terminar la semana e intentar tener tiempo con mi hija, hacer lo que amo que es actuar, intentar ir a cenar con Diego y sobre todo engreírme a mí misma. Así que me retiro a tener una noche de lectura y ponerme mascarillas.

Porque a veces es necesario, ¿no? Esta foto es de una grabación, no se asusten. ¿Se acuerdan de cuál?”, se puede leer en la fotografía que publicó Emilia en sus redes sociales.

A pesar que todo fue una broma de Emilia en Instagram, muchos de sus fanáticos y amigos se asustaron con la publicación.

“Te voy a matar. Me asustas horrible”, escribió la actriz Denisse Dibos como comentario en Instagram. Otra de sus amigas que comentó la fotografía fue Erika Villalobos: “Yo también me asusté pero pensé que todo estaría bien. Si no, no posterías, creo.”.

Felizmente todo fue una broma de Emilia y la foto se trata de una novela que filmó hace algunos años.