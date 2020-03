Blanca Rodríguez conmueve con emotivas palabras a sus 5 hijos [FOTOS]

¡El amor de madre lo puede todo! La pareja del futbolista Juan Manuel Vargas, Blanca Rodríguez quiso dar una palabras a sus seguidores de Instagram sobre lo hermoso que significa ser mamá.

En la publicación en sus redes sociales aparece la empresaria junto a sus 5 hijos y su sobrino en una piscina.

“Nunca volverás a tener este día con tus hijos, mañana ya habrán crecido, hoy tienes la fortuna de disfrutarlos y memorizar su sonrisita, sus piecitos y su maravilloso aliento. Pon atención a lo que hoy te regala su enorme amor, disfrútalos este día porque mañana te darás cuenta que ya crecieron y que el hoy ya pasó!”, fue la descripción que escribió Blanca en Instagram.

Echa un vistazo a la foto:

Blanca suele hacer publicaciones bastante conmovedoras dedicas a sus hijos. En su última publicación, por ejemplo le dedicó unas palabras solo a sus dos hijitas mujeres.

“Este par es… trato siempre de darme un tiempito con ellas aunque sea una hora de vez en cuando, una escapadita! Y son tannnnn divertidas, nos reímos mucho las 3, tenemos nuestros códigos secretos para todo, solo nos miramos y la risa nos gana, las amo!

Son mis compañeras y están re locas, regresando a la casa siempre me dicen que es el mejor día de su vida, con tan poco son tan felices y agradecidas, me llenan el corazón, espero que cuando crezcan no pierdan ese #nosequé que las hace tan únicas y especiales! Mis bebas, mis amores, mis megelas 🤗🥰😘 #lasamohastadios #mamádecinco” , escribió la pareja del futbolista Juan Manuel Vargas.