Daddy Yankee recibe desgarradora noticia durante cuarentena

En medio de la cuarentena debido al brote de coronavirus en todo el mundo, Daddy Yankee recibió una noticia que lo llenó de mucha tristeza, la muerte de la cantante Jessie Reyes, quien protagonizara uno de sus videos en el 2017. La artista padecía cáncer.

Jessie Reyes fue la protagonista del video musical del puertorriqueño, "Yo Contra Ti", estrenado en el 2017 con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de la fallecida artista.

"¡La lucha ha acabado! No estén tristes pensando en mí. Imaginen que he partido a un lugar realmente maravilloso, he comenzado un largo viaje a la eternidad, en donde estaré feliz y totalmente en paz", se puede leer en el mensaje.

Ante ello, el cantante no dudó en expresar su pena, resaltando lo mucho que la recordara.

"Este #tbt es triste pero a la vez especial. Triste, porque nos levantamos con la noticia de tu partida. Especial, por tu legado. Siempre diste guerra y nunca permitiste que el cáncer robara tu identidad. Nunca olvidaré con la fuerza que cantabas", escribió Daddy Yankee en su cuenta de Instagram, donde también acotó un extracto de su canción.

"Puedes tocar mi cuerpo; mi alma es intocable. Aunque desgarres mi carne, mi fe es inquebrantable. No te robarás quién soy, mi espíritu es más fuerte. Esta guerra la tengo ganada aún si me enfrento a la muerte", dice el tema.

¿Quién es Jessie Reyez?

Jessica Reyez es una artísticamente conocida como Jessie Reyez, cantante y compositora canadiense de ascendencia colombiana.