Irina reveló cómo ‘sacó provecho’ a los ataques tras la polémica con Geraldine

Durante las últimas semanas, Irina Baeva ha estado en el ojo de la tormenta a raíz de sus charlas de empoderamiento de la mujer.

Irina Baeva reveló cómo ‘sacó provecho’ a los ataques tras la polémica con Geraldine Bazán

La novia de Gabriel Soto estuvo invitada a un evento de un hotel mexicano y se animó responder algunas preguntas de los medios mexicanos.

En estas entrevistas, Irina Baeva reveló cómo ‘sacó provecho’ a los ataques tras la polémica con Geraldine Bazán.

“Bueno, yo creo que ya estamos en otra etapa, de pasar página, de transformar lo negativo en positivo, que finalmente creo que de eso se trata la vida, de ver cómo están las cosas, de aprender de nuestros errores y también muy emocionada de la respuesta positiva que está teniendo el proyecto Arriba Eva.

Y finalmente algo tan feo que puede ser terrible como los ataques en redes, como el ciberacoso, pues dejó algo muy padre como Arriba Eva, porque además, en mi caso todo es muy evidente en mis redes, pero no solamente me pasa a mí, le pasa a muchas mujeres, a lo mejor no a un mismo nivel, pero es algo que las afecta, y creo que es muy padre compartir algo que les pueda ayudar”, declaró la actriz rusa al portal mexicano Quién.

Irina Baeva agradeció al papá de Gabriel Soto por el apoyo que le ha brindado

“Es una chica que es muy capaz, es realmente autodidacta, y ha sido no solamente muy brillante en el manejo del lenguaje sino en lo que está haciendo. Ella estaba estudiando otra cosa, periodismo, pero le gustó la actuación y vea lo que ha logrado […]”, fueron los halagos del papá de Gabriel Soto a Irina Baeva.

Al escuchar estas palabras, la actriz rusa le agradeció a su suegro y expresó lo bien que la hace sentir la familia de su novio Gabriel Soto.

“Esa familia mexicana y ese apoyo recibido es de lo más bonito”, dijo Irina Baeva.