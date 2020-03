Irina Baeva en una de sus conferencias había señalado que cuando inició su relación con Gabriel Soto la condenaron por ser mujer y al actor le perdonaron todo.

“¿Qué pasó después? Bueno, él siguió siendo el mismo hombre, nadie le decía nada, no hubo consecuencias personales, ni consecuencias en su trabajo; pero yo me convertí en una fácil, en una prostituta, en una rompehogares, en una robamaridos”, resaltó Irina.

Irina Baeva tras escándalo con Gabriel Soto: “tuve que reconstruir mi amor propio”

En esta misma conferencia, Irina Baeva señaló que con todo este escándalo, donde Geraldine Bazán le acusaba ser la amante de Gabriel Soto, ella perdió su seguridad como mujer y su amor propio.

"Yo perdí la poca o mucha seguridad que tenía, la confianza en mí misma, realmente permití que todas esas opiniones que la gente expresaba en las redes sociales me aplastaran y apagaran mi voz interior, distorsionaran mi realidad por completo. Yo realmente ya no sabía ni quién era, dudada de que si las cosas que estaban siendo estaban bien o mal, simplemente me perdí. No sabía dónde estaba parada", mencionó la actriz rusa.

"Con el apoyo de mis personas cercanas, de mi familia, de mi pareja, de mis amigos por fin logré darle vuelta a la página, por fin logré sentarme a analizar qué fue lo que sucedió, aceptar mi realidad, mis errores, mis aciertos y empezar a reconstruir mi seguridad, mi amor propio, la confianza que perdí en mí misma y realmente seguir adelante con la cabeza en alto", agregó.

"Lo único que puedo decir a toda esa gente que en algún momento invirtió su valioso tiempo en insultarme es darles las gracias porque esas personas me hicieron ser quien soy hoy por hoy y, además, me hicieron darme cuenta de todos los problemas que tenemos en nuestra sociedad, como por ejemplo lo es el rol de la mujer en la sociedad", sostuvo Irina Baeva.