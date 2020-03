Irina Baeva y Geraldine Bazán fumarían la pipa de la paz [VIDEO]

Desde que Irina Baeva y Gabriel Soto empezaron su relación estuvieron inmersos en muchas polémicas. Pues, Geraldine Bazán acusó a su, en ese entonces, esposo de haberle sido infiel con la actriz rusa.

Sin embargo, Baeva y Soto salieron a decir que no fue así. Ha pasado un año de este suceso y aunque han tenido momentos de enfrentamientos, Bazán tomó la decisión de evitar opinar sobre el padre de sus hijas y de la pareja de él.

¿Irina Baeva hará las paces con Geraldine Bazán?

Después de un año de la controversial confesión de Geraldine Bazán, en el que revelaba que Gabriel Soto le había sido infiel con Irina Baeva, le consultaron a la actriz rusa si en algún momento ambas harán las paces.

“Yo lo que quiero es llevar la fiesta en paz. Entonces, definitivamente creo que ya pasó el momento de todos estos odios. Yo de verdad le deseo todo lo mejor, todo el éxito, toda la felicidad. Cada quien ya sabemos cómo sucedieron las cosas y si en algún momento se da está perfecto, pero si no se da también está perfecto. No hay que forzar las cosas”, fue la respuesta de Irina al programa ‘Sale el Sol’.

Irina Baeva le pide disculpas a Geraldine Bazán

Cabe recordar que, cuando Geraldine Bazán reveló la infidelidad de Gabriel Soto, Irina Baeva le dedicó un video a la actriz mexicana y le pidió disculpas.

“Una sincera disculpa si en algún momento algo (sic) de mis acciones se pudo haber malinterpretado o pensaste que había malas intenciones de mi parte, yo nunca en la vida he actuado ni actuaré tratando de lastimar a alguien. Y mucho menos a alguien tan importante en la vida de Gabriel. De todo corazón te deseo total felicidad, incluso espero que en alguna etapa de nuestras vidas podamos convivir. Quiero que estés tranquila y quiero que sepas que yo siempre respetaré tu historia y tu lugar”, dijo Baeva.

Irina Baeva habló de la campaña de empoderamiento de Geraldine Bazán

Luego de que “What a Woman” cancelara la conferencia de Irina Baeva sobre los prejuicios de género, la exesposa de Gabriel Soto anunció en Instagram que formaría parte de un proyecto similar.

Este anuncio desató comparaciones de los cibernautas e Irina no se quedó callada y dejó un claro mensaje.

“No se trata de quién puede más. Es que ese es precisamente el concepto equivocado. Se trata de que, entre más mujeres nos sumemos a ese movimiento y entre más mujeres luchemos por nuestros derechos y por no destruirnos las unas a las otras, en el momento en que lo entendamos, de verdad, el cambio va a ser drástico”.

Irina Baeva no desistirá y continuará dando sus charlas de empoderamiento

Aunque ella no estuvo de acuerdo con la decisión de la organización “What a Woman” de cancer su ponencia, Irina Baeva señala que no desistirá de dar sus conferencias de empoderamiento.

“Creo que eso es uno de los conceptos equivocados que no deberíamos seguir, como “mejor ya no hagas nada”. Cuando yo presenté por primera vez mi plática, la de ‘ARRIBA EVA’, uno de los comentarios más frecuentes era la de precisamente, ya no le muevas, ya no le hagas nada (…) Sentarte de brazos cruzados, esperando a que el cambio se haga solito, realmente eso no es así”.