Antonio Domínguez, conocido en el mundo artístico como Toño Centella, se encuentra al borde de la desesperación tras ser víctima de extorsión. Durante la madrugada del pasado viernes 20 de diciembre, el bus del cantante sufrió un ataque a balazos por parte delincuentes y en las afueras de su casa detonaron explosivos, lo que ha hecho que el artista se replanteé su futuro.

Toño Centella llora y toma dura decisión tras sufrir extorsión ¿Qué dijo?

El cantante hizo una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook en la que reveló las medidas que está contemplando acatar tras haber recibido peligrosas amenazas por parte de los delincuentes.

En su pronunciamiento, Centella no pudo evitar quebrarse al sufrir este tipo de situaciones y tiene temor de que las amenazas puedan cumplirse, según los mensajes que recibe de los extorsionadores.

“Yo me siento mal de verdad, yo no he hecho nada, atentan contra mi casa, mis familias, quieren matar a mi hijo, a mí. Salgo a la calle, veo una moto por aquí, por allá, y me da miedo, la Policía bien gracias, no denuncio porque no quiero problemas con nadie. Yo tengo diabetes y se me sube el azúcar, me puse mal”, sostuvo.

Entre lágrimas, Toño Centella se mostró angustiado de ver cómo su trabajo se pone en riesgo y estaría pensando en dejarlo todo para irse del país debido a esto.

“No me gusta estar contando mis cosas, me puse a llorar y, sinceramente, estoy pensando dejar la música y mandar todo al ruedo e irme, tratar de vender esa casa e irme del Perú, no sé a dónde pueda irme y dejar todo esto porque ya no aguanto. Voy a seguir trabajando, no sé hasta cuándo, pero a mi casa no pienso llegar, no sé hasta cuándo”, añadió.

Toño Centella confirma que recibe amenazas por parte de extorsionadores

En la transmisión en vivo, el cantante de chicha confirmó que viene recibiendo amenazas vía telefónica y con mensajes extorsivos.