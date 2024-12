¡No calla más! Christian Domínguez REVELA porqué su hija mayor no puede ver a su hermanita Cataleya

“Mi Camila se puso sentimental porque no han tenido tiempo para verse. Han pasado meses sin que coincidan, pero no es porque no puedan. Ella está en el colegio y con tantas actividades es difícil coordinar. Además, yo he estado con mucho trabajo los fines de semana y no he podido llevarla, pero eso no significa que no pueda visitarla. Las puertas de la casa de Pamela siempre están abiertas para ella”, explicó Christian en una entrevista para un diario local.