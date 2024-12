La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ le dio espacio a la tan querida Susy, en donde reveló que para estos días, le cumple todos los caprichos a su hija: "Florcita me pide ropa, perfumes y yo se los compro. (¿Y ella qué te regalaba?) Ella no me compra nada por fiestas navideñas", expresó la exvedette a Magaly.