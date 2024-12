MIRA 'What If?', temporada 3 CAPÍTULO 3 en español latino: LINK para ver serie de Marvel online

Tras el estreno de la 'What If? 3, capítulo 2 , donde Agatha Harkness fue la protagonista, Marvel ahora ofrece un emocionante primer vistazo a cómo podría ser un equipo entre Guardián Rojo y Soldado del invierno antes de Thunderbolts . Como compañeros de trabajo, conoceremos más sobre lo que motivas a ambos antihéroes de ser lo que son. Conoce cómo y dónde ver el estreno de Marvel.

Al ser una serie exclusiva de Disney Plus, el capítulo 2 de 'What if' 3 se podrá ver por ese streaming. Si quieres ver el episodio, INGRESA A ESTE LINK.