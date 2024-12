Pamela Franco fue consultada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ sobre su opinión tras filtrarse una conversación privada que Pamela López habría tenido con Christian Cueva. La cantante no dudó en dar su contundente respuesta, al saber que el futbolista estaría teniendo contacto con su expareja, pese a tener restricciones dictaminas por el Poder Judicial. ¿Qué dijo al respecto? Aquí te lo contamos.

¿Qué respondió Pamela Franco ante conversación de Pamela López con Christian Cueva?

Luego de que el programa ‘Amor y Fuego’ captara a Pamela López hablando por llamada presuntamente con Christian Cueva y se escucharan los reclamos de la modelo hacia el jugador de fútbol. La cantante Pamela Franco se refirió a esta conversación, dejando en claro que no interviene en este tipo de temas.

“Ahí sí no podría decirte nada, eso tendrían que responderte las personas entre comillas involucradas”, fue su respuesta final, pero, además, esta se refirió a las imágenes que mostraban al popular ‘Aladino’ mirando desde lejos el acto de clausura de sus hijos.

“¿Está mal? Ahí sí yo no debo hablar, no me corresponde (dijo sobre el acuerdo entre Cueva y López)”, comentó sin problemas.

Pamela López es captada en supuesta llamada con Cueva

Las cámaras del programa de Willax TV captaron a Pamela López durante un juego de su hijo, mientras este conversaba por teléfono con una persona, haciéndole duros reclamos mencionando a sus hijos.

“Porque a las preguntas tú contestaste lo mismo ¿Dónde crees qué? No, no, no, informar. No me interesa, entonces, quieres qué… ¿Qué crees? ¿Qué es la primera comunión? Por eso te digo ¿Quién crees que lo deja aquí? ¿Quién viene a ver el juego de tu hijo para apoyarlo en su competencia? ¿Tú? La última vez que hablé contigo ¿Qué te dije?”, se le escucha decir.