A través de su cuenta de Instagram, el participante de Esto es Guerra sorprendió a sus seguidores al compartir la canción Cosas Pendientes de Maluma. Lo que más llamó la atención de este tema fue su letra, en la que el cantante afirma que su expareja no ha logrado olvidar la relación que ambos tuvieron.

“Al parecer la baby no me olvidó, sigue pendiente. Quiere ignorarme, pero es que la tensión se ve, se siente. Si le pregunta' que si ya me olvidó y dice que sí, te miente”, se escucha en una parte de la canción que compartió.