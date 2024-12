Ana Siucho y Edison Flores lograron captar todas las miradas con sus looks frescos y alineados con las tendencias para la primavera-verano 2025. Edison, fiel a su estilo relajado pero sofisticado, optó por un conjunto básico pero elegante, compuesto por una camisa blanca, pantalón sastre negro y calzado beige, un look perfecto para una boda de día. Su elección refleja la tendencia del minimalismo chic, un estilo cómodo y atemporal que se mantendrá en auge en las próximas temporadas.



Por otro lado, Ana Siucho deslumbró con un vestido floral que se robó toda la atención en las redes sociales. Aunque no se ha confirmado la marca exacta, se sabe que hay una marca que ofrece el mismo diseño a un precio de 945 soles. Este look que la doctora eligió para lucir en una boda íntima refleja perfectamente las tendencias más destacadas para el 2025. El vestido de dos piezas, que incluye un top con un pequeño lazo al frente y una falda larga que cae elegantemente hasta cubrir los tacones, es una de las apuestas más fuertes para la temporada. Los estampados florales continúan ganando terreno como una de las opciones más populares y versátiles, siendo ideales tanto para eventos formales como para el día a día, consolidándose como un must-have para la próxima primavera-verano.