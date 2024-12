Juliana Oxenford no solo destaca por su labor periodística, sino también por su sentido innato de la moda. Con un estilo minimalista pero siempre chic, la periodista ha sabido cómo convertir lo básico en sofisticado. En esta ocasión, captó la atención de sus seguidores en Instagram al lucir una casaca rockera con detalles de tachuelas, demostrando por qué esta prenda sigue siendo una de las favoritas en el mundo de la moda.



En un reciente post, Juliana apostó por un look total black, una elección segura y versátil para cualquier ocasión. Combinó su casaca de cuero negra con un básico bolo negro, creando un look relajado ideal para un día fuera de las cámaras. Este estilo no solo resalta su personalidad audaz, sino también su habilidad para reinterpretar tendencias clásicas con un toque moderno y funcional.