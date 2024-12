Sin embargo, Becerra sostiene que los rumores de separación entre Edison Flores y Ana Siucho solo les traen beneficios. “Jiji, les dije, ellos no terminaron. Nadie me creía... todo un floro de Anita, esa chica... yo la pensé más inteligente”, comentó.

"No he salido con ningún futbolista porque no confío en ninguno, todos son iguales. Mi abuela dice ‘cuídame de las aguas mansas, que de las bravas me cuido yo’, pero la verdad, pienso que este rumor de la separación va por temas legales, por lo que está sucediendo a su esposa (Ana Siucho) y su familia, a ellos les conviene esos rumores de separación”, aseguró Becerra.