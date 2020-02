Aislinn y Mauricio Ochmann se unen para celebrar tierno cumpleaños de su hija [VIDEO]

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann a pesar que han sido expuestos y se ha comentado una posible separación entre los intérpretes, se juntaron para sorprender a su pequeña con una hermosa sorpresa.

La grabación que fue expuesta en la cuenta de Instagram del actor, generó emoción en sus seguidores por verlos celebrar los dos añitos de su hija con tierna sorpresa.

¿Quién es la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

La pequeña Kailani nació luego del matrimonio de los jóvenes actores quienes suelen consentirla con divertidos paseos alrededor de la naturaleza. A su vez, a su corta edad conquista las redes con su belleza, sonrisa y personalidad, enterneciendo a los seguidores de sus padres.

A su vez, cautiva con sus hermosos ojos azules y suele posar junto a su abuelo, el famoso comediante Eugenio Derbez y su nombre es de origen hawaiano, "mar y cielo".

Eugenio Derbez en Instagram

Por su parte, el autor de la serie "De viaje con los Derbez" no quiso pasar desapercibido esra fecha especial, dedicando una emotivas palabras a su nieta acompañada de una divertida foto. “Dos años de ser abuelo de esta muñeca. Feliz cumpleaños Kai. Te amamos”.

¿Cómo celebraron Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann el cumpleaños de su hija?

Pero lo que generó nostalgia en las redes y se volvió viral, fueron los nostálgicos mensajes de los papás de Kai. Donde Mauricio, expresó, "Happy birthday Kai. Pura vida, puro amor y diversión!! Te amamos con toda el alma mamá y papá".

“Todo mundo dice que pasa rapidísimo, para mí en este caso el tiempo ha sido muy misterioso. Para empezar yo siento que he crecido como una década desde que naciste. Cambió mi perspectiva, mi enfoque, mis gustos, mis prioridades, todo. Me despertaste para convertirme en aquello que anhelaba ser pero no sabía cómo”, indicó la actriz.

Continuó, "mi mejor regalo para ti es observarte, para poder respetar tus preferencias, tu personalidad y tus gustos sin imponerte los míos, es confiar en tu capacidad y tu sabiduría y dejarme guiar por ellas, es ponerte limites sanos siempre utilizando la comunicación como la mejor herramienta”.

Por su parte, los mexicanos sorprendieron a Kailani con un lindo detalle en su habitación, apareciendo con una torta y cantándole "Happy bitrhday to you", mientras la menor los observaba sonriente.

Vídeo - Mauricio Ochmann en Instagram junto Aislinn por cumpleaños de su hija

Vídeo - Boda de Aislinn Dervez y Maurcio Ochmann

Los famosos unieron su vida a través de una romántica boda en secreto. Sin embargo, las cámaras de Telemundo registraron algunos detalles del evento.