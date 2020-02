¿Aislinn Derbez y Mauriio Ochmann decidieron separarse? [FOTOS]

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann son una de las jóvenes parejas más queridas del mundo artístico por siempre demostrar a través de su cuenta de Instagram su amor y compromiso con su pequeña.

Sin embargo, hace unos días la información que los esposos se encuentran separados ha comenzado a difundirse con fuerza en los medios mexicanos.

La pareja quien solía enamorar a su público con detalles hermosos cuando compartían en familia, se robaban suspiros con tiernas fotografías.

¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann terminaron?

Desde hace unas semanas, los usuarios de las redes sociales comenzaron a cuestionarse si los esposo seguían juntos ya que habían dejado de publicar imágenes de ellos juntos así como acostumbraban a hacerlo antes.

Entonces, los fanáticos sin dudarlo, expresaron su inquietud en algunos retratos del actor, comentándole lo siguiente.

“Se han visto rumores de que ya no están juntos, ojalá no sea verdad, en ese momento dejo de creer en el amor”, “Ya no salen juntos en tus historias ni en sus fotografías, no me hagan sufrir, los amo”, “¿Ya no están juntos Aislinn Derbez y tú?”, “Un abrazo a ambos y ojalá que sigan juntos porque son una familia muy bonita y soy súper fan de su amor”.

Lo que ha reforzado esta especulación es que en el día del amor la actriz solo dedicó unas palabras generales para la familia y amigos, mientras Mauricio prefirió no compartir nada.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

La última vez que ambos lucieron juntos y sonriendo, fue cuando posaron al lado de Papa Noel y se alistaban para celebrar Navidad.

Mauricio Ochmann en Instagram

En medio de toda la polémica, el intérprete se encuentra disfrutando de unos días en la ciudad de Medellín, Colombia. A su vez, desde sus redes promociona su próxima película y sus actividades profesionales.

Aunque ya no se dedican mensajes ni fotografías tiernas en sus plataformas digitales, quizás han preferido mantener en privado su relación. ¿Tú que opinas Wapa?