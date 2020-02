Madre de la hija de Jefferson Farfán recuerda juicio que le hizo a deportista con certero mensaje

Mercedes Carrasco se pronunció luego que le recordaran cómo Jefferson Farfán se refirió sobre ella cuando le entabló una demanda para que el futbolista reconozca a su primera hija. A través de sus redes sociales, la expareja del deportista se pronunció.

Como se recuerda, madre de Jefferson Farfán, concedió una entrevista a Día D donde habló de la relación que tuvo su hijo con la madre de su primera nieta. Doña Charo indicó que Mercedes Carrasco era la novia consentida en la familia y que no sabía nada de Melissa Klug.

Ante ello, Magaly Medina recordó las palabras de Jefferson hace años, donde se expresa duramente sobre la madre de su hija.

“La frecuentaba como frecuentaba a otras amistades. Solo me queda pensar que esta ha sido una sucia maniobra para obtener un beneficio económico que le asegura a ella un estándar de vida que de otra manera no lo hubiera conseguido, una mujer sale embarazada cuando quiere”, dijo Jefferson Farfán ante un juzgado.

Luego de muchos años, Mercedes Carrasco tiene una buena relación de padres con el futbolista, y tras recordar todo lo que vivió en aquel entonces, no dudó en pronunciarse.

“Quizá muchos no lo entiendan y no compartan mi posición pero al mencionar el tema que tuve hace muchos años con el papá de mi hija reviven un pasado que ya quedó ahí”, indicó.

¿Qué edad tiene Melissa Klug?

Melissa Klug nació el 3 de febrero de 1984 y a la fecha cumplió 36 años. Ella tiene cinco hijos, saliendo embarazada por primera vez cuando era una menor de edad. Su dos últimos hijos, Adriano y Jeremy, los tuvo junto con Jefferson Farfán, con quien convivió por más de ocho años.

¿Cuánto gana Jefferson Farfán?

Según la web transfermarkt, su valor de mercado actual es de 1 millón de euros y según la prensa rusa, el Lokomotiv de Moscú le paga un millón y medio de dólares al año, cerca de 130 mil dólares mensuales. Esta página de fichajes recopila que su valor más alto en el mercado fue de 18 millones de euros, cuando él tenía 29 años y jugaba en el FC Schalke de Alemania.

¿Quién es Mercedes Carrasco?

Pocos conocen a Mercedes Carrasco, la primera mujer que se robó el corazón del futbolista peruano, Jefferson Farfán y con quien tuvo una hermosa hija, Maialen Farfán, en el año 2005. Pese a ser una relación mediática, la joven siempre se mantuvo al margen de todo tipo de escándalo.

Letra de Cobarde

El 30 de enero, Yahaira Plasencia estrenó el video de Cobarde, el cual actualmente tiene más de 3.5 millones de vistas en la plataforma Youtube Music, ubicándose a la fecha en el TOP 100 Perú de Spotify. A continuación te dejamos la letra y el video oficial:

Te he sacado de mi vida muy lejos

y comentan por ahí que fue mi culpa

hoy me pongo decidida a olvidarte

porque no quiero que mi corazón sufra

te entregué todos mis besos, mi cuerpo

no supiste apreciar lo que te daba

el engaño ha pisoteado el sentimiento

ya yo cerré las puertas de mi alma

hoy para mi tu eres un cobarde

he decidido de mí vida borrarte

y que jamás a mi lado vuelvas

y sin tu presencia quedarme

hoy para mi tu eres un cobarde

he decidido de mi vida borrarte

nunca quise ser plato de segunda mesa

recibe tu condena cobarde

no soy un cero a la izquierda

nunca crei en tu promesa y se fue

todo ese amor que te tenía a

a la basura yo lo boté

vete

que yo te quiero lejos

no quiero verte el resto de mi vida

para mi usted murió ya sane mi herida

maldito vete

que yo te quiero lejos

quémate en el infierno y no me sigas

para mi usted murió ya sané mi herida

hoy para mi tu eres un cobarde

he decidido de mi vida borrarte

nunca quise ser plato de segunda mesa

recibe tu condena cobarde

ataca Sergio

he decidido borrarte cobarde

he decidido olvidarte y

de mi mente arrancarte

he decidido borrarte cobarde

se acabó se acabó no insistas

que para mí no eres nadie

he decidido borrarte cobarde

tu que me decías

que yo era tu amada

de tu cobardía baby no quiero nada

nooo no no no no no no

Cobarde