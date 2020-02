Doña Charo a Melissa Klug: “Si tengo que quitarle a mis nietos, lo voy a hacer”

¡De nunca acabar! La situación entre Melissa Klug y Jefferson Farfán está cada vez peor. Ahora, no solo está involucrada la pareja, los niños y Yahaira Plasencia, sino también la madre de ‘La Foquita’, Doña Charo Guadalupe.

La señora se presentó en un reportaje y revelo audios que perjudicarían mucho a 'La Blanca de Chucuito'.

“Entonces que le lleve comida, pues. Estoy, estoy tomando con mis amigas. Que le lleve comida pues. Si puede…Él está con cincuenta mil amigos creo en la casa”

Todo habría ocurrido un fin de semana cuando la chalaca estaría celebrando con sus amigas. Tras escuchar estos audios, la madre de Farfán indicó que su hijo le dijo a su nuera que por favor vaya a ver a sus niños, pero ella respondió mucho peor.

“No me jo*** ah! Porque voy y te hago chongo ¿Ya? No me jo***. Ya me llamó Freddy ya, que fue tu mamá y les dejó comida ¿Ya? ¡No me jo*** Mie***! Porque voy y te hago chongo. Te lo juro estés y donde estés M***!”

Tras revelar el material, la señora mencionó:

“Ahí está la buena madre, la madre ejemplar, y yo soy la mala abuela. Con eso yo demuestro y no voy a hablar más del tema, todo va a ser judicialmente”.

Pero lo que llamó más la atención fue cuando la madre de Jefferson Farfán mencionó que si tendrían que quitarle a sus nietos lo podría hacer.

“Y si yo tengo que quitarle a mis nietos, lo voy a hacer, mientras no me corrija a mis nietos, no me los eduque como deber ser, les de valores y no les enseña a ser materialistas, porque eso es lo que está haciendo con esos niños, lo está involucrando, en cosas de gente mayor”.

Al parecer los problemas entre 'La Foquita' y Melissa Klug recién está comenzando.