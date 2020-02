Jim Carrey genera indignación por insinuarse a periodista en plena entrevista [VIDEO]

Jim Carrey, conocido a nivel mundial por sus recordados papeles como "La Máscara", sorprendió a todos sus seguidores con sus polémicas declaraciones en medio de una entrevista. La estrella de Hollywood generó conmoción tras insinuarse en vivo a una reportera.

El actor estadounidense de 58 años entró en la polémica tras ser entrevistado por la periodista Charlotte Long de la revista Heat acerca de su trabajo en la película animada Sonic, la cual se estrenará muy pronto en el país.

“En la película, Sonic tiene una lista de deseos antes de morir. Me preguntaba, después de todo lo que has hecho en tu carrera y en tu vida, ¿queda algo en tu lista de deseos? ", preguntó Long, quien publicó la entrevista en Twitter. “Solo tú”, responde Carrey, mientras la periodista se ríe y se tapa la boca. “Eso es todo, todo está hecho ahora”, agrega el actor. “¡Guau, no sé qué decir a eso!”, le dice Long entre risas . “Solo tómalo”, le contesta Carrey, también riéndose.

Ante lo sucedido, sus palabras generaron gran conmoción en las redes sociales, a tal punto de ser considerado como sexista y desatinado al considerar a la reportera como el único ítem restante en su “lista de deseos” a cumplir antes de morir.

“Era una gran fanática de Jim Carrey y pero lo perdí el respeto hoy”, escribió un usuario. “Esto es realmente inaceptable, deseo y espero que se disculpe", fueron algunos de los mensajes en contra del actor de Hollywood, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

Jim Carrey en Sonic, la película

El actor de Hollywood, Jim Carrey, interpreta al villano Dr. Robotnik en la adaptación de la popular franquicia de videojuegos de Sega, que se lanzará a nivel mundial el viernes.