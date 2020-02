Jennifer Aniston celebra sus 51 años más sexy que nunca y firme a su derecho a no ser madre

Jennifer Aniston cumple este 11 de febrero 51 años, y lo hace siendo consciente de que es una de las mujeres más bellas y sexys de Hollywood. La talentosa actriz, quien ha robado suspiros por su acercamiento con su expareja Brad Pitt este último domingo en los Oscar, ha demostrado que está en su mejor momento, siempre firme a lo que piensa y siente, defendiendo su deseo de no querer ser madre.

"Existe una presión sobre todas las mujeres para que seamos madres y si no lo somos, nos llaman mercancía defectuosa. Quizás mi propósito en este planeta no es procrear. Quizás hay otras cosas que quiero hacer”, aseguró en una entrevista para la revista Elle hace unos años.

“Tengo un trabajo genial. Tengo una familia genial. Tengo amigos geniales. No tengo razones para sentirme de otra manera (…) Lo que determina la felicidad en la vida de alguien no es el ideal que se creó en los años 50. Ese relato no lo escuchas para los hombres. Esto es parte del machismo, siempre la mujer es la despreciada, la desconsolada y la solterona. Nunca es lo contrario”, aclaró en su momento.

La actriz indicó que el hecho que no quiera ser madre no quiere decir que no sea una mujer realizada.

A sus 51 años, Aniston también ha demostrado que tampoco necesita de un hombre para ser feliz. Es una de las solteras más codiciadas que brilla con luz propia.

Como se recuerda, Jennifer, quien nació un 11 de febrero de 1969 en Los Ángeles, California, estuvo casada con Brad Pitt. Sin embargo, la pareja se divorció tras rumores de infidelidad de parte del actor.

Su segundo matrimonio fue con Justin Theroux, el cual también terminó en divorcio. Las especulaciones sobre la razón de estas rupturas se tejieron en base a que ella no quería ser madre.

Cierto o no, Jennifer Aniston ha dejado en claro que es firme a lo que piensa. “No porque tengamos útero debemos procrear”, señaló la artista que hoy cumple 51 años.