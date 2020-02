Nora Salinas: La recordada Tía Pelucas sorprende al anunciar su retiro de la actuación

La recordada Tía Pelucas, Nora Salinas, sorprendió a sus fans tras revelar que dejará la actuación para estudiar derecho y dedicarse a esta profesión. El fin de la actriz, señaló, es ayudar a las personas.

Como se recuerda, Nora Salinas se ha visto envuelta en líos legales tras su divorcio y perder la custodia de sus hijos Scarlett y José Miguel. Es por ello que se ha propuesto ayudar a las personas que pasan por su misma situación.

“Me la he vivido he juicios; entonces, me ha interesado y me gustado. He estado en estas cosas legales durante muchos años y me ha llamado la atención. Entonces, ya tomé la decisión y dije ‘en 2020 empiezo’”, indicó Salinas al programa Ventaneando.

La actriz señaló que no considera que sea tarde para iniciar de nuevo. Al contrario, resaltó que lo está "disfrutando mucho".

“Creo que es algo muy positivo, también como mensaje para las personas decir ‘oye, siempre podemos estar estudiando’”, recalcó. “El querer es poder; no hay edad para estudiar y cada vez hay más opciones, y más facilidades”, acotó.

Nora Salinas confía en poder ejercer su nueva carrera a cabalidad y ayudar a muchas personas.

“Sería increíble [ayudar a personas que han vivido lo que ella]”, señaló

“Me escriben muchísimo en Instagram, por mensajes privados, muchas personas que están pasando situaciones parecidas o abuso”, concluyó.