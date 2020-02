Bárbara Mori dejó de pagar colegiatura de su nieta porque su madre no dejó verla

Natália Subtil, de 31 años, es la madre de la nieta de Bárbara Mori. Se sabe desde hace mucho que el hijo de actriz, Sergio Mayer Mori, no cumple económicamente con la pequeña Mila, según asegura su expareja.

Al saber que la niña no estaba yendo a la escuela, Bárbara se comunicó con Natália para preguntarle la razón, a lo que ella le explicó que su hijo se había comprometido a pagar la colegiatura, pero hace varios meses que no lo hacía, por lo que en el colegio decidieron no dejar entrar más a la niña.

Es por ello que Bárbara Morí prometió correr con los gastos del colegio, pero con la condición que deje ver a su nieta cada vez que ella lo quiera.

Aunque en un principio Natália aceptó, cada vez se hizo más complicado, pues Mila tiene actividades que debe cumplir como toda niña de su edad.

La joven contó que en una oportunidad, Bárbara le pidió que le traiga a su nieta, pero la madre le indicó que no era posible pues se encontraba en el cumpleaños de uno de sus amiguitos. Este hecho no le habría gustado a la actriz.

"Le dije que en ese momento no era posible, Bárbara me dijo: ‘Yo la quiero ver ahora, tráemela’, y que no era justo que no se la prestara, eso me pareció una manipulación y querer controlarme”, contó a TVNotas.

Al ser consultada si la consideraba manipuladora, la madre de Mila dijo: “Sí; de hecho, Mila iba a pasar la Navidad con ella, Sergio y su familia, y yo la iba a pasar con una amiga, pero como mi amiga me canceló, le dije a Bárbara que no quería estar sola en Navidad, que por favor me dejara estar con mi niña, y eso la enfureció”.

“Me comenzó a marcar; yo iba manejando, no pude contestarle y me bloqueó, ni siquiera me dejó explicarle”, acotó.

“Entiendo que se pueda enojar, pero desde entonces ya no tuvimos comunicación, sólo pagó los tres meses de colegiatura que se debían y, obvio, Mila otra vez ya no puede entrar a la escuela. Quisiera que mi hija siguiera yendo, pero a mí no me alcanza para pagar, pues cargo con todos los gastos yo sola. Soy madre soltera, pero confío en que la situación mejore, pues no tengo familia en México, a alguien que me ayude con mi niña o en cualquier asunto”, señaló la joven, quien tiene una mala relación con el padre de su hija por considerarla una persona "irresponsable".