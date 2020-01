Bárbara Mori conmueve al contar su dura infancia al vivir con un padre alcohólico

Bárbara Mori quien conquistó con su protagónico en la exitosa telenovelas de Televisa 'Rubí', asombró a sus seguidores al contar detalles de su pasado que la marcaron durante su infancia en el programa de su amiga Fabiola Campomanes por Youtube.

A sus 41 años, la actriz no dudó en compartir el duro momento que pasó de niña, rodeada de un entorno de violencia y abusos por parte de su padre quien era alcohólico, conmoviendo con su testimonio.

¿Cómo fue la infancia de Bárbara Mori?

La uruguaya confesó lo siguiente durante la entrevista con la famosa actriz. “Tuve una infancia súper súper ruda y crecí sin mamá y crecí con un papá bastante violento, entonces al crecer rodeada de este abuso psicológico, físico y demás, creces generando una creencia de que no eres lo suficientemente buena para merecer el amor".

A su vez, agregó su relato, "ni siquiera el de tus padres y esta creencia te va dando una identidad a lo largo de tu vida y esta identidad muchas veces te empuja a actuar sin darte cuenta que estás construyendo un camino que no te satisface”.

¿Qué consecuencias dejó la violencia que sufrió en Bárbara Mori?

No solo fue un momento que la afectó emocionalmente, los hechos la llevó a pensar que no se "merecía el amor de nadie" ni a tener relaciones que la aporten.

“Estás construyendo una vida donde te topas con gente que dejas que entre en tu vida porque no hay un amor por ti, porque no aprendiste eso, porque en la infancia que yo tuve aprendí que el amor es golpe, abuso, maltrato y cuando aprendes eso del amor es bien difícil realmente amarte y cuidarte y no pasar por encima de ti. Yo pasé por encima de mí muchas veces en mi vida hasta que uno toca fondo”.

Cuando Mori cumplió 30 años decidió realizar un retiro espiritual que la ayudó a sanar sus heridas.“Empiezas a mirar cuáles son esas heridas, cuándo se generaron. Sanar tu relación con papá, sanar tu relación con mamá. Porque una vez que descubrí el amor por mi ser, me abracé, me miré de frente y me dije: ‘nunca más te voy a dejar sola, nunca más te voy a abandonar y nunca más voy a dejar que nadie pase por encima de ti’”.

