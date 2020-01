Hijo de Bárbara Mori genera indignación en México por plantar a su hija en Navidad [FOTOS]

Bárbara Mori es considerada como una de las actrices más famosas de México, pese a su nacionalidad uruguaya. A raíz de su fama, su hijo está en el ojo de todos los medios y, recientemente, salió a la luz un indignante hecho que lo llevó al ojo de la tormenta, haber plantado a su hija por Navidad.

Se trata de Sergio Mayer Mori, el joven que a sus 21 años tiene una hija con la modelo Natália Subtil, de 31 años. La joven se ha caracterizado por ser una mujer muy trabajadora, quien se dedica a sacar adelante a su hija.

Según reveló Subtil, el hijo de Bárbara Mori no ha visto a su hija desde noviembre del año pasado y, hace unas semanas, se llevó una terrible decepción. El cantante había acordado visitar a la menor en Navidad y pasarlo junto a su hija, pero jamás llegó.

La revista TVNotas entrevistó a la modelo sobre la relación que mantiene con el padre de su hija y los problemas de salud que enfrenta, ya que confirmó que sufre de un mal incurable conocida como psoriasis, la cual se le diagnosticó hace unos meses.

Tras ser consultada sobre el apoyo económico que debería recibir, la cantante enfatizó que nadie contribuye con dinero. “No, actualmente nadie me apoya, ni el padre de mi hija ni mi exsuegro, quien siempre se ha preocupado por su nieta”, sentenció.

Sergio no ve a su hija

“No, la última vez que la vio fue en noviembre del año pasado, cuando me ayudó a cuidarla porque tuve que trabajar. Iba a pasar Navidad con ella, pero ya no la buscó más, así que ese día y Año Nuevo nos la pasamos Mila y yo solitas, y nos dormimos muy temprano”, reveló la joven.

Ante el difícil momento, la artista afirmó que le dice a su hija que su papá está trabajando y por ello no tiene tiempo para estar a su lado. “Le tengo que decir que su papá está trabajando y que después le va a marcar, pero eso no pasa. Aunque a mí ya no me sorprende, la niña ya comienza a buscarlo y a marcarle, pero él no le contesta; ese día estaba muy emocionada, y luego, muy triste me preguntó: ‘¿Mi papá por qué no me quiere?’", sentenció.