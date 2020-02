Rebeca Escribens revela cómo sobrevivió a los 17 años sin dinero y con un hijo

¡Un gran ejemplo! La actriz Rebeca Escribens asombró con sus revelaciones en Instagram. La conductora de Espectáculos de 'América Televisión' narró en un video, publicado por Verónica Linares, lo que tuvo que pasar cuando no tenía dinero y con un bebé.

Las imágenes publicadas hace unas cuantas semanas, nos muestran a la exconductora de ‘Mujeres Sin Filtro’ narrando cómo se las arregló para hacer muchas cosas a la vez.

Escribens indicó que después de salir del colegio empezó a maquillar a domicilio, sin tener ninguna ayuda profesional.

Incluso recordó con mucho cariño cuando en un solo día logró maquillar a 17 jovencitas para su fiesta de promoción.

"Yo maquillaba, yo cuando salí del colegio, tenía 17 años y ya tenía mi bebé, a Diego, entonces obviamente había que salir a trabajar y estudiar a la vez.

Entonces repartí tarjetitas, me hice mandar a hacer con cartulina y yo ponía ‘se maquilla y se peina a domicilio’. Las dejó en 4 colegios, en el San Antonio del Callao, en el San Jorge y hay dos más que no puedo decir

Entonces me llamaron como 17 chicas para hacer maquillaje de promoción. Tú no me preguntes cómo pero desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, me maquillé a 17 chicas en diferentes puntos de Lima."

El video fue publicado en la cuenta de Instagram de la periodista Verónica Linares, quien felicitó a su amiga:

“¿Sabían que alguna @dona_rebe vez se dedicó a maquillar a domicilio?"

Hace tiempo que ella tenía ganas de cambiarme el maquillaje y finalmente lo consiguió. Además de reír y jugar un rato, está sesión sirvió para descubrir a otra Rebeca: una mamá joven responsable y decidida a todo con tal de cumplir sus objetivos.”

