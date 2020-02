Andrea Legarreta responde a ataques sobre su supuesto contagio de coronavirus

Luego que se tejieran especulaciones sobre el supuesto contagio de el coronavirus de Andrea Legarreta y su familia tras haber viajado a China, la actriz no tardó en hacer la aclaración respectiva.

"Sí es absurdo, es un absurdo, ¿qué te digo? sino te sientes mal, sino paso nada, pues no pasó nada, es como si ves que vienen muchísimos chinos en el avión y no por eso nos apanicamos, es un poco de ignorancia, ¿no?", señaló Andrea.

Legarreta señaló que tanto ella como su familia han tomado las precauciones necesarias para estar libre de esta enfermedad.

"El otro día estaba viendo que sacaron un producto que se inyecta, que no es nuevo, y enseñaron que el producto también mata el coronavirus, entonces no es nuevo, a lo mejor, de pronto, no se deciden; la verdad tomamos precauciones, nos lavamos las manos, hacemos lo debido", dijo la conductora del Programa Hoy.

Cabe indicar que las autoridades sanitarias chinas contabilizaban 636 muertos entre las 31,161 personas contagiadas por el coronavirus.