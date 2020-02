Medios mexicanos publican la vez que Gabriel Soto le tocó la pierna a Karen Schwarz

Aunque el video data de hace varios meses, en México recién se ha hecho viral el momento en que Gabriel Soto le toca la pierna a Karen Shwarz en plena entrevista.

"Esto podría traerle problemas con su novia Irina Baeva", se puede escuchar en el programa Suelta la sopa, tras difundirse el material, el cual también fue publicado en el portal Telemundo.

Como se recuerda, este video es de hace varios meses, cuando la conductora entrevistó a Gabriel Soto, quien llegó a Lima para presentar su obra teatral “Cleopatra metió la pata”, junto a más actores mexicanos.

Esto no pasó de ser más que un jocoso momento, el cual fue recordado tras ser publicado por los medios mexicanos.

“El ex de Geraldine Bazán siempre está en la mira por cada una de sus acciones y es que en una visita que hizo a Perú, no se salvó de los señalamientos y más por la forma en que coqueteó con una conductora”, se lee en el portal de Telemundo.

Mientras que en TVNotas leemos: “Ya entrados en la plática, los internautas aseguran que el mexicano se relajó de más, que por unos segundos hasta le tocó la pierna a la periodista, acto que fue debatido cuando pasaron la entrevista”.

“Gabriel Soto le toca la pierna a una mujer y no es Irina Baeva ¡Tienes que verlo!”, escribieron en las redes sociales del programa “Suelta la sopa”.

“Yo ni cuenta me había dado hasta que mi productor me manda esta imagen a mi teléfono. No sé, le digo, de repente la emoción del momento. No pasó nada”, comentó en su momento la conductora de Mujeres al mando, Karen Schwarz.