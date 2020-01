Geraldine responde furiosa al ser culpada por pelea de Gabriel e Irina [VIDEO]

Geraldine Bazán siempre firme al pie del cañón ante el incómodo tema de la relación de su exesposo Gabriel Soto e Irina Baeva, asombró con su declaración al ser intervenida por la prensa saliendo del aeropuerto.

Pues, la actriz cansada de ser vinculada con los actores de 'Soltero con hijas' y más al ser cuestionada como la culpable del distanciamiento entre los actores, sorprendió con su respuesta.

¿Por qué Geraldine Bazán respondió molesta a la prensa?

Hace unos días, el medio impreso TV Notas difundió en su revista semanal que la rusa se encontraba molesta por la comunicación que mantenía el galán de melodramas con la mamá de sus pequeñas.

Este hecho, habría generado molestia en la joven ocasionando disgustos en su romance, tanto así que supuestamente Baeva le pedió ya no llamar a Geraldine.

¿Sigue existiendo una enemistad entre Geraldine Bazán e Irina Baeva?

Luego que Bazán hizo un fuerte comentario desde su cuenta de Instagram contra el papá de sus menores, acusándolo de infidelidad y obligar a sus herederas en compartir con su novia, los involucrados iniciaron el año sin enfrentamientos con el fin de proteger a sus niñas.

Aunque Geraldine e Irina no serán las mejores amigas, la mexicana decidió dar el punto final al tema.

¿Geraldine Bazán furiosa habla de la pelea entre Gabriel Soto e Irina Baeva?

Por medio del programa 'Un nuevo día', se pudo ver la reacción de la artista al ser consultada en ser la causante de los problemas de su expareja cuando estaba al lado de su hija mayor.

"¿Es en serio? A ver, a mí no me cuelguen muertitos, para empezar nada que ver, yo sigo mi vida desde hace mucho tiempo, eso no tiene nada que ver conmigo, les pido please como por centésima vez que no sé hasta cuando me van a seguir preguntando por cosas que no tienen ya que ver con mi vida".

Vídeo - Geraldien Bazán respondefuerte y hablo

¿Cómo ocurrió la boda de Geraldine Bazán y Gabriel Soto?