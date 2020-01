¿Pelearon? Gabriel Soto explica por qué dejó de seguir a Irina Baeva en sus redes sociales

Fiel a su estilo y de manera muy amable, Gabriel Soto no dudó responder las preguntas de la prensa, quienes no solo le consultan sobre su vida laboral, sino también sobre su relación con Irina Baeva.

Esta vez, los periodistas le consultaron por qué dejó de seguir en las redes sociales a su actual pareja, pregunta que el actor tomó con buen humor.

“Yo hice una actualización de mis contraseñas y todo y como que se botó ahí algo pero sí nos seguimos, no tenemos por qué no seguirnos. Y si no nos seguimos en Instagram no pasa nada, nos seguimos por todos lados”, indicó de forma tranquila.

Asimismo, resaltó que las redes sociales no muestran la realidad de una relación o de la vida de los demás.

“Las redes sociales son un reflejo falso de lo que es, Instagram vemos, realidades no sabemos. Lo que ponemos es tan solo un fragmento de lo que uno quiere mostrar en la vida y la vida privada y personal es otra cosa”, señaló.

Es así como dejó claro que su relación va bastante bien, por lo que no se preocupa si deja de seguir o no a Irina Baeva.