Geraldine Bazán y Gabriel Soto: ¿Cómo inició su historia de amor? [VIDEO]

Geraldine Bazán y Gabriel Soto fueron una de las parejas más queridas de México que se robaban suspiros cuando aparecían juntos en cada evento público. A pesar de ello, todo no fue de color de rosa y asombraron a sus seguidores al anunciar su divorcio.

Luego de 10 años de relación y haber conformado una hermosa familia siendo imagen de las portadas de las revistas de entretenimiento, llegaron a separarse en medio del polémico tema de una "infidelidad" por parte del actor. Pero, ¿cómo inició este amor?

¿Cómo se conocieron Geraldine Bazán y Gabriel Soto?

El romance entre los intérpretes comenzó durante las grabaciones del melodrama 'Bajo las riendas del amor'. El mexicano se enamoró perdidamente de Geraldine cuando la vio, iniciando así una amistad que al pasar el tiempo se convirtió en un compromiso por una década.

La historia de amor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto

Soto quien ya era un hombre que había consolidado su carrera actoral se acercó a Bazán con el pretexto de que ya se conocían, no obstante, ella no le dio importancia porque él era mayor por ocho años y pensó que no estaba interesado de verdad.

Inicios al mes del amor, el galán de telenovelas consiguió su número telefónico y la invitó a salir al partido del Super Bowl donde también asistirían sus amigos, de partir de ese instante surgió el amor y la complicidad que transmitían cada vez que estaban juntos.

Pero todo no fue fácil para Gabriel. La actriz deseaba estar soltera para seguir enfocada en sus proyectos personales, pues, viajaría a Colombia para la novela Victoria. Al termino del año, él se fue a darle el alcance, convirtiéndose en novios tras varios meses de coqueteos.

¿Cuántos hijos tuvieron Geraldine Bazán y Gabriel Soto?

Los intérpretes se convirtieron en padres de Elissa Marie en 2009, durante el embarazo vivieron los momentos más felices cuando él le propuso matrimonio pero Geraldine Bazán llegó a perder el anillo.

Cuando la primogénita creció, volvieron a comprometerse durante un crucero de Disney. La segunda nació en 2014 y ahora Alexa Miranda tiene seis años. Después de ocho años de noviazgo, formalizaron su amor con una sencilla boda.

¿Por qué se divorciaron Gabriel Soto y Geraldine Bazán?

La joven compartió un comunicado en octubre de 2018 donde expresaba su divorcio donde habían llegado a un acuerdo legal. Sin embargo, desde ese momento ocurrió la peor etapa para ambos. Después de tres semanas del anuncio público, Gabriel e Irina Baeva fueron captados agarrados de la mano caminando por las calles de Los Ángeles.

Así se confirmó el rumor que se especulaba meses antes de la separación, un vínculo sentimental entre Soto y Baeva aunque lo negaron en diferentes oportunidades.

Vídeo - Boda Geraldine Bazán y Gabriel Soto