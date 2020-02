Mathías Brivio reveló por qué decidió dejar Esto es Guerra para irse a Latina

Después de ser presentado entre bombos y platillos como conductor de La Máscara, nuevo espacio de Latina, Mathías Brivio aclaró por qué tomó esta decisión.

"Este es un programa que sale los sábados, por lo tanto mi familia está de lunes a viernes conmigo que era algo que yo no pude tener durante ocho años. No me quejo porque finalmente es un trabajo y uno siempre tiene que estar agradecido con la vida y con Dios por tener un trabajo, pero llegó un punto en que quería estar un poco más en la casa”, indicó Mathias a Ojo.

Mathías Brivio conducirá la nueva producción de Ricardo Morán, donde además estarán como jurado Gianella Neyra, Armando Machuca, Erika Villalobos y Carlos Vilchez.

"Gracias por permitirme estar aquí. Gracias Latina por abrirme las puertas de su casa. Claro, uno está nervioso, es un cambio radical en mi vida, en mi carrera, pero muy contento de estar en un proyecto como ‘La Máscara’ que estamos seguros que la vamos a romper, es un proyecto internacional que donde se ha puesto le ha ido muy bien”, acotó.