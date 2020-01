Tras retiro de EEG, Mathías Brivio revela que desea dedicarse a su hija

¡Se pronuncia! El exconductor de ‘Esto es Guerra’ Mathías Brivio quiso explicar el verdadero motivo de su salida del reality. El periodista mencionó que desea pasar más tiempo con su familia.

"Es una decisión que yo ya venía pensando. A principios de año la pensé, a mediados de año reforcé la idea y a finales de año la concreté… Mi hija tenía 3 años cuando empecé el programa y ahora tiene 10. Yo no sé qué es hacer tareas con ellas…

Quiero ahora darme un tiempito, un descanso de la televisión, de un programa diario, sumamente desgastante, pero estoy muy agradecido" mencionó el conductor en su programa de radio en ‘Onda Cero’.

Cabe mencionar que Brivio explicó que no renunció pero que no renovó su contrato para el 2020. El periodista también explicó que hasta ahora no sabe quién será su reemplazo, pero que le desea lo mejor.

¿Quién es Mathías Brivio?

Mathías Brivio fue el conductor de ‘Esto es Guerra’ por casi 10 años. Antes de entrar al reality de competencia, trabajaba como reportero en diferentes programas noticiosos del Perú.

Su entrada al programa llamó mucho la atención, pero logró empatizar muy bien con el público y se quedó durante 8 años. ¡Mucha suerte en tus nuevos proyectos Mathías!