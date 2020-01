Rafael Cardozo anuncia matrimonio con Cachaza

Rafael Cardozo señaló que este año contraerá nupcias con Cachaza, decisión que le llena de mucha ilusión pues siente que la bella brasileña ya es "su compañera de vida".

“Cachaza no solo es mi compañera de vida y de todas mis aventuras, sino también es la mujer que quiero a mi lado por el resto de mi vida. Tenemos una relación bastante sólida y de muchos años, así que podría decir que este año todos quedarán mudos porque es hora de dar el siguiente paso", indicó Rafael Cardozo, quien pasó Año Nuevo en las paradisíacas playas de Punta del Este, Uruguay, junto a su amada.

"El matrimonio es el sueño de toda mujer y aunque ella no me presione ni me haya dicho nada... quiero hacerlo porque sé que eso le hará feliz. Mi presente y futuro lo quiero vivir a su lado”, expresó Cardozo.

Rafael Cardozo habló también del nuevo proyecto que emprenderá dentro de poco, pues el brasileño anunció que su programa radial ‘El búnker’ cambiará de emisora y tendrá un nuevo partner en la conducción.

“‘El búnker’ cambia de radio después de tres años, cambiamos de casa para el 2020 y tendré un nuevo acompañante, que estará conduciendo conmigo. Llevaré el mismo formato de ‘El búnker’, mi acompañante será una persona muy especial en la locución y quien es muy querida en todo el país. Cambiaré de partner y de radio también, así que les pido a mis seguidores que estén atentos porque se viene mas de una sorpresa para este 2020”, sostuvo Cardozo, quien agradeció a sus seguidores el respaldo que le dan en la conducción radial.