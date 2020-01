Peluchin y Federico Salazar ‘ponen en su sitio’ a Doña Peta por caso ‘Coyote’ Rivera

Doña Petronila González, la madre de Paolo Guerrero se molestó cuando se enteró que Julio ‘Coyote’ Rivera, su hijo mayor tenía que quedarse detenido 24 horas, pues el fiscal de turno no llegaba. Como sabemos, el funcionario debe tomar la manifestación del acusado.

“(La Fiscal) tenía que tomarle la manifestación y no viene. Lo quieren tener hasta mañana ni que hubiese matado ¿qué cosa ha hecho mi hijo?”, mencionó la señora.

Tras estas declaraciones, diferentes figuras han decidido responderle, uno de ellos fue Rodrigo González ‘Peluchín’, quien expresó su sentir en Instagram.

“Su hijo manejó en estado de ebriedad y en sentido contrario. La señora ¿Cree que tiene corona?”, reveló el periodista en sus redes.

“No ha matado a nadie dice, por suerte claro...”, añadió Peluchín.

Otro de los personajes que le respondió a la madre de Paolo Guerrero fue el periodista Federico Salazar, quien resaltó que el hijo de Doña Peta ha cometido un delito.

“Acá la responsabilidad es clarísima y, además, tiene que saber que es un delito. Parece que mucha gente no se ha enterado que manejar en estado de ebriedad, al margen de que se ocasione un accidente o no, configura como un delito. No es una falta o un error. Es un delito y que si se demoró el fiscal, bueno se demora con todos", mencionó el conductor.

"Lamentablemente acá hay que ser muy drástico y, por más simpatía que nos pueda causar tanto Rivera como su familia, no podemos dejar de señalar la responsabilidad de manejar en estado etílico y contra el tránsito”, indicó.

A la comisaría, también llegó Alondra García Miró. Puedes ver las fotos en nuestra Fotogalería.