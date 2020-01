Anahí de Cárdenas después de quimioterapia: “Pasé una mañana fatal”

La modelo y actriz Anahí de Cárdenas mencionó que pasó un día muy difícil después de su segunda quimioterapia. A través de su cuenta de Instagram , la actriz menciona que tuvo náuseas todo el día.

“Creo que mi cara expresa todo lo que estoy sintiendo. Nauseas. No han parado las náuseas desde anoche. Me han medicado y todo, pero la medicación me duerme y cuando me levanto, más náuseas. Tengo todo mi kit anti náuseas, pero aun así #nauseas”, explicó en la red social.

Anahí explica que ya se está sintiendo un poco mejor, pero que las náuseas la inhabilitan.

“Felizmente ya me empecé a sentir mejor, pero pase una mañana fatal. Uno puede tener toda la disposición del mundo, pero por lo menos a mí, las náuseas me inhabilitan por completo. Por lo menos ya sé que fie lo que me dio nauseas así que #tramal nunca más”.

En todas sus publicaciones de Instagram Anahí recibe mucho apoyo de sus seguidores, quienes le envían muchos mensajes para darle fuerzas en este momento tan difícil de su vida.

¡Mucha fuerza Anahí!

¿Quién es Anahí de Cárdenas?

Anahí de Cárdenas es una de las modelos peruanas más bellas. Empezó su carrera en las pasarelas, pero su fama empezó a subir cuando fue parte del elenco del programa de Raúl Romero.

Después de ser parte de este programa, empezó a actuar en diferentes películas peruanas.