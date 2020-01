Sandra Muente posa en bikini y envía contundente mensaje a sus detractores

¡Mucho amor propio! La cantante peruana Sandra Muente utilizó su cuenta de Facebook para compartir una foto de ella posando en bikini. La artista también aprovechó para enviar un contundente mensaje de empoderamiento y amor propio.

Como sabemos, la joven ha subido de peso y suele recibir muchas malos comentarios. Tras esta situación, la artista decidió responder las críticas con una hermosa imagen de ella luciendo una linda ropa de baño en la playa.

“Hay gente muy linda en las redes sociales, gente amable, amorosa, positiva, real y lúcida que disfruta de la felicidad y el éxito de otros, dando comentarios que impulsen a la gente a seguir creciendo...

“Pero hay gente que es feroz, que tiene maldad en el alma, amargura o simplemente demasiado tiempo libre y agresividad al máximo. Muchos de ellos me escriben y me dicen que "debería" ser más delgada, que "debería" cantar reggaetón, que "debería" terminar con mi novio porque es mayor que yo, que "debería" hacerme más mediática...

Yo me río y pienso que "deberían" buscarse algo más interesante que hacer que andar criticando la vida de los demás para que sean más felices.

Me dicen "eres una figura pública" aguántate los comentarios... Y pues... NO.”, fue como empezó Sandra su mensaje.

La artista resaltó que ni ella ni nadie tiene que aguantar el odio ni la violencia.

“No tengo por qué aguantar nada que incite al odio o a la violencia. Ni yo, ni ninguna mujer, ni yo, ni ninguna persona.

Afortunadamente soy muy feliz, estoy muy segura de mi misma, soy consciente de lo mucho que he crecido y también de lo mucho que me falta por crecer...

Trabajo duro, me cuido mucho, y creo que las personas valemos por lo que somos en todo sentido, no solamente por cómo nos vemos... Y no tenemos que avergonzarnos de cómo nos vemos. La verdad es que estoy contenta porque todo lo que hago es con buena onda y sin hacerle daño a nadie.

Me da pena cuando la gente destila mucho odio porque creo que no tienen donde poner su energía, porque tienen demasiadas frustraciones dentro y no saben disfrutar de las cosas bonitas.”

“Hoy estaba pensando mucho si subir esta foto o no... Porque si pues SE ME NOTA EL ROLLITO y eso seguramente va a desatar comentarios como "cuida tu saluuuuud, no deberías verte asiiiii, no te pongas bikini... " pues gracias por su preocupación pero como ya lo he dicho antes... En eso estoy... Cuidándome mucho, queriéndome mucho y aprendiendo a que más allá de mis transformaciones físicas por pérdida de peso, yo valgo más que los kilos que tengo. Y ME SIENTO HERMOSA y me pongo bikini porque me gusta broncearse y punto.

TU TAMBIÉN eres hermos@. No importa si tienes menos o más de esto o de lo otro.

No tengas roche de ser quien eres. Disfruta mientras los demás ladran.”

Echa un vistazo a la fotografía:

La foto de la joven tuvo muchos comentarios de apoyo, de personas que la felicitan por todo lo que ha logrado hasta el momento.