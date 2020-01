Anahí de Cárdenas luce preciosa en bikini y así le dice "NO" al cáncer

Anahí de Cárdenas siempre hermosa, siempre única. La actriz nacional decidió cerrar el 2019 enviando un mensaje de empoderamiento a todas las mujeres que padecen de cáncer.

A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió una serie de imágenes posando en bikini y disfrutando del sol. ¡Es toda una guerrera que no se amilana ante su enfermedad!

"Chau 2019. Has sido un año increíble de muchos aprendizajes. Te despido con amor y mucho cariño. La realidad se transforma de acuerdo a nuestro sistema de creencias. Si uno se cree enfermo, estará enfermo. Si uno se cree sano, estará sano. Por tanto me amo, me acepto, confío en el proceso del universo y estoy a salvo. Cambia la narrativa", expresó Anahí.

Recordemos que hace unos meses Anahí de Cárdenas fue diagnosticada con cáncer al seno y desde el primer momento decidió compartir su día a día y todo lo que forma parte de esta batalla para inspirar a otras mujeres.

“No es algo que en un momento de mi vida pensé estar compartiendo, pero para mí es bueno compartirlo porque me va a ayudar a procesar lo que está sucediendo y, quizás, ayudar a otras mujeres y hombres. El lunes me diagnosticaron cáncer de mama. Es raro decirlo todavía. Todavía no me la creo”, expresó.

Anahí de Cárdenas tras someterse a mastectomía

“¡Acá pues, cada vez mejor! Me levanté con mucho dolor, pero ya se me pasó. ¡Puedo no tener teta, pero aún estar sexy! Las medias antitrombosis están sexys, ¿no?”, escribió la talentosa actriz, quien adjunto una foto donde luce más sensual que nunca.

Anahí de Cárdenas sostuvo que su siguiente paso será someterse a un examen Oncotype, una prueba que predice la probabilidad de beneficiarse de la quimioterapia.

María Grazia Gamarra a Anahí de Cárdenas

Una de las amistades de la actriz peruana que le ha mandado un mensaje de apoyo es María Grazia Gamarra, quien ha hablado con el pool de espectáculos de La República y mencionó que Anahí es una mujer fuerte y que todos deberíamos de hacernos un chequeo preventivo.

“La verdad que ha sido súper triste para todos enterarnos de eso, para mí también, y creo que es la oportunidad de tomar consciencia y hacerse los chequeos”, comentó la actriz de “Mi Amor el Wachimán”.