Jazmín Pinedo explica por qué terminó su romance con Gino Assereto

La actual conductora de ‘Esto es Guerra’ Jazmín Pinedo decidió confesar todo lo que ocurrió con Gino Assereto antes y después de su separación.

“La luchamos hasta el final. Nosotros tomamos la decisión hace muchos meses atrás. Decidimos no comunicarlo porque teníamos que vivir nuestro proceso sin todo esto que se genera cuando tú lo comunicas”, mencionó ‘La Chinita’ a Choca Mandros.

La ex chica reality mencionó que la decisión que ambos tomaron fue por el bien de Khalessi, su hija.

“Es bien difícil terminar una relación cuando hay niños de por medio, cuando una familia está tan complementada, tan sólida. Para cualquier ser humano es difícil. Además de eso, súmale tener que lidiar con todos los demás opinando sobre tu vida. No estábamos preparados, era difícil”.

A pesar de ello, la modelo indicó que el cariño que tiene por Assereto está intacto, a pesar que no ha pensado en una reconciliación.

“Desde que iniciamos nuestra relación, nuestra amistad fue bien fuerte, bien bonita. Nos queremos mucho como personas (...) No lo quiero pensar, yo creo que no es el momento, yo creo que si en algún momento tuviera que examinar esa situación, no sería ahora”, resaltó.

¿Quién es Jazmín Pinedo?

Jazmín Pinedo empezó en el mundo del espectáculo como modelo, pero poco a poco fue ingresando a la televisión. Después fue parte de ‘Las Vengadoras’ con Tilsa Lozano y su fama creció cuando fue parte del reality de competencia ‘Esto es Guerra’.