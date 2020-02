Filtran foto de Gino Assereto con jovencita misteriosa

¿Se acabó el amor? El influencer Rodrigo González Peluchin no deja de hacer de las suyas a través de sus historias de Instagram. En esta ocasión, el periodista filtró dos fotografías de Gino Assereto con una misteriosa jovencita.

En las publicaciones se puede ver a Gino Assereto, expareja de Jazmín Pinedo junto a una joven en la sala de embarque del aeropuerto.

“¿Gino, quién te acompaña, va de incógnita?”, mencionó Rodrigo González en las redes sociales, pues la jovencita tiene unos grandes lentes de sol en un lugar cerrado.

Echa un vistazo a las fotos:

Jazmín Pinedo lloró al hablar de la demanda de Latina

La nueva conductora de ‘Esto es Guerra’ es la modelo Jazmín Pinedo, sin embargo ella jamás esperó que el canal que fue su casa hace algunos meses, la demandaría por una fuerte suma de dinero.

La expareja de Gino tuvo una entrevista exclusiva con ‘Domingo al Día’ y no aguantó las lágrimas al expresar su sentir:

"Es una mezcla entre sorpresa y tristeza, pero ese sentimiento no tapa mi agradecimiento”, mencionó Jazmín Pinedo al borde de las lágrimas.

“La gente no lo ve así, pero sí soy súper sensible. Cuando te digo que me da tristeza, no es broma, de verdad me da tristeza(...) Todo pasa.”, mencionó la ex modelo al programa