Jazmín Pinedo se queda en EEG: "Yo he cumplido hasta el último día con Latina" [VIDEO]

Aunque se hizo esperar en el segundo programa de Esto es Guerra, Jazmín Pinedo finalmente apareció y aclaró que seguirá en el programa, pese a quien le pese. Además, aclaró que cumplió hasta el último día con su contrato en Latina.

"Yo estoy tranquila, estoy feliz, estoy contenta y lo único que tengo es ganas de trabajar como cualquier otra persona la tendría. Lamento mucho la forma que se esta desinforrmando. Sin embargo, me he caracterizado por demostrar las cosas por hechos y con prácticas. No me voy a referir al tema porque es un tema legal, pero les voy a pedir a todos que estén tranquilos, porque no pasa nada. Así me hagan la guerrita, está bien, Esto es guerra", indicó Jazmín Pinedo.

Por su parte Gian Piero Díaz confesó que estaba preocupado por la situación. "Me asusté un poco, se dijo mucho. No tengo la menor idea sobre qué son las leyes, muchas veces uno firma un contrato sin leer, pero pero hay gente especialista que te dan el apoyo. Y te da la seguridad de pararte y confirmar que eres la conductora de Esto es Guerra", señaló.

"Se ha tergiversado, yo he cumplido hasta el último día con el contrato tenía con mi excasa televisora, me dicen que responda, yo no tengo que responder, contestar ni dañar. Yo solo estoy cumpliendo con lo que cualquier ciudadano hace, crecer, por mi, por mi familia y por mi hija. Así que le guste o no a una persona que yo esté aquí, esa no es mi responsabilidad", acotó la animadora, recibiendo el aplauso d esu compañero de conducción y demás participantes.