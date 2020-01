Ducelia deja callada a Chabelita: “Yo he cambiado, así como te cambiaron a ti"

Isabel Acevedo y Ducelía Echevarría tuvieron un fuerte enfrentamiento en el programa Esto es Guerra. La rubia no toleró que la bailarina la llamara "hipócrita" y le lanzó inesperada respuesta en referencia a su ruptura con Christian Domínguez.

Todo empezó cuando Gian Piero Díaz le pidió a la popular Chabelita que opine sobre el comentario que hizo la temporada pasada, donde indica que se sentía guerrera pese haber tenido iniciado en Combate.

“Me pareció que es una hipócrita, pero ahora vengo en buena onda. Yo lo dije porque en Combate siempre se sacaba el ancho, ‘franeleaba’ a la productora", indicó Isabel Acevedo, quien jamás esperó tamaña respuesta de la rubia.

"Estás trayendo tus malas mañas al programa. Ahora, yo no vivo del pasado, yo vivo del presente y todo cambia. Yo he cambiado, así como te cambiaron a ti”, indicó Ducelía Echevarría.

El conductor solo optó por quitarle el micrófono a la rubia y pedirle a Isabel que si va a responder sea lo más alturada posible.

“Le doy la razón. He venido a dar lo mejor de mí este 2020. No vengo a pelearme contigo (Ducelía Echevarría). Yo solo te hice recordar que saliste de Combate pese a que has dicho que nunca fuiste parte de ese programa”, indicó la bailarina.