La contundente respuesta de Ludwika Paleta tras el escándalo de divorcio

Ludwika Paleta reveló que ya no se preocupa por lo que digan los medios de comunicación acerca de su vida personal. La actriz mexicana afirmó que después de tantos años de carrera ha aprendido a formar un ‘caparazón’.

A pesar que Paleta confirmó que no le preocupa lo que hablen los medios, quiso dejar en claro que hará todo lo que esté en sus manos para proteger a sus mellizos Sebastián y Bárbara de los periodistas.

Recordemos que ella siempre fue muy cuidadosa con su hijo mayor Nicolás.

“He hecho como ese caparazón para que no me afecten (los rumores). No te puedo decir que siendo niña no me afectaban, me lastimaban cosas o no entendía yo por qué se decían cosas de mí que no eran ciertas, indica.

“Mis hijos chiquitos, todavía están muy chiquitos y como están chiquitos pues yo los protejo mucho de la vida pública porque no es fácil y porque los niños no son famosos, la famosa es su mamá y muchos años lo hice con Nicolás”, declaró.

La recordada ‘Maria Joaquina’ de ‘Carrusel’ acaba de ser reconocida por sus 30 años de trayectoria al final de la función de la obra ‘Perfectos Desconocidos’. En la ceremonia, la actriz recordó sus inicios en las telenovelas mexicanas como “Carrusel” (1989), “El Abuelo y yo” (1992) y resaltó que a pesar de tener una infancia diferente, siempre fue una niña feliz.

“Todos Íbamos a la escuela, todos teníamos que presentar nuestras calificaciones, nos dejaban llevar nuestras patinetas o nuestros patines del diablo a los foros y teníamos muchos ratos de descanso, teníamos muchos ratos para jugar. Ciertamente no tuve una infancia usual, común, pero no creo que me haya perdido de ninguna infancia”, expresó.

Los periodistas aprovecharon para preguntarle sobre los rumores de divorcio con Emiliano Salinas, pero ella evitó hablar de ese tema.

“La verdad es que no sé de qué reportaje me hablas, se escriben cosas de mí todos los días y no puedo estar pendiente de todo”, explicó.